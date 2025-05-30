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«Латвия теперь в безопасности»: рэпер Slimus — о запрете на въезд в страну

Рэпер Slimus заявил, что переживет запрет на въезд в Латвию
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@slimus/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Slimus (Вадим Мотылев) заявил «Газете.Ru», что запрет на въезд в Латвию означает, что эта страна «теперь в безопасности». Он отметил, что переживет введенные против него ограничения.

«Сам министр иностранных дел Латвии решает, не представляю ли я опасность нацбезопасности. Это уровень! Я знаю, что там меня слушают и концерт ждали, но ничего страшного, переживем. Сейчас я больше занят работой по завершению нового альбома «Спокойной ночи, малыши 3». Хочу летом его выпустить, хорошо, что Латвия теперь в безопасности», — сказал он.

29 мая глава МИД Латвийской Республики Байба Браже заявила, что актеру Даниле Козловскому и рэперу Slimus на неопределенный срок запрещен въезд в страну. По словам министра, решение было принято в соответствии c ч.2 61 Закона об иммиграции.

Министр не уточнила, что именно послужило причиной для ограничений, однако согласно этой статье въезд в страну запрещается иностранцам, представляющим угрозу нацбезопасности, общественному порядку или работе правоохранителей Латвии.

По данным латвийского издания Rus Tvnet, обычно артистов вносят в черный список за выступления в Крыму. В 2015 году на полуострове проходили съемки фильма «Викинг», в котором Козловский играл главную роль, а Slimus давал концерты в Поповке и Севастополе, за что его также включили в украинскую базу «Миротворец».

Ранее Орбакайте запретили въезд в Латвию.

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