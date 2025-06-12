Названа сумма долга заочно арестованной коуча Тлиашиновой

Бизнес-тренер Инна Тлиашинова, которая заочно арестована по делу об уклонении от уплаты налогов, должна государству почти 470 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС представители правоохранительных органов.

По их данным, задолженность Тлиашиновой перед Федеральной налоговой службой составляет более 469 миллионов рублей. Расследование продолжается.

На прошлой неделе Тлиашиновой заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, а также заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ее объявили в межгосударственный розыск.

В конце апреля «Газета.Ru» писала, что на Тлиашинову не зарегистрировано в России ни одной компании.

Инна Тлиашинова называет себя звездным психологом, коучем и экспертом по подсознанию. Гостям своих семинаров она предлагает решить психологические проблемы и обучиться у нее на психолога с последующей выдачей сертификата «международного образца».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Тлиашинова выдавала элитный арендованный дом за свой.