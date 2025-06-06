Бизнес-коучу Тлиашиновой предъявили обвинение

Бизнес-коучу Инне Тлиашиновой заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, а также заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ГСУ СК РФ в Telegram-канале.

«Следствием установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова, являясь предпринимателем, проводящим семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 млн рублей», — сказано в сообщении.

Кроме того, в СК установили, что коуч легализовала деньги, полученные преступным путем, в том числе путем покупки недвижимости в Москве.

До этого сообщалось, что Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск.

6 июня следствие обратилось в Тверской суд Москвы с требованием заочно арестовать Тлиашинову.

В конце апреля «Газета.Ru» писала, что на Тлиашинову не зарегистрировано в России ни одной компании.

30 апреля стало известно, что в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело, она объявлена в розыск. По версии следствия, с 2020 по 2022 год коуч недоплатила в бюджет 431 миллион рублей.

Ранее стало известно, что Тлиашинова выдавала элитный арендованный дом за свой.