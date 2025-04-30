На обвиняемую в неуплате налогов Тлиашинову не зарегистрировано ни одной компании

У объявленной в розыск коуча Тлиашиновой нет зарегистрированного бизнеса в РФ

На коуча российских поп-звезд Инну Тлиашинову, которую обвинили в неуплате налогов на 431 млн рублей, ни зарегистрировано в России ни одной компании. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Ранее Тлиашинова являлась учредителем четырех организаций: ООО ГК «Бизнес Решения» (ликвидировано), ООО «УК «Содействие Бизнесу» (ликвидировано), ООО «Бизнес Решения-Юг» (ликвидировано), ООО «Международная Академия Мастер Разборов» — организация работает, Тлиашинова вышла из состава учредителей 17 августа 2023 года.

У компании «Международная Академия Мастер Разборов» по состоянию на 30 апреля 2025 года есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами. Организация не подавала налоговую отчетность с 2023 года. По итогам 2022 года выручка компании составила 465 млн рублей, убыток — 146 млн рублей. С 2023 года против компании завели 19 исполнительных производств по задолженностям.

С 5 мая 2016 года по 18 июля 2023 года Тлиашинова была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности – «Деятельность в области права». На нее зарегистрированы 22 товарных знака: «Белый свет», «Инна, разберись!», «Инна, разбери!», «Сексуалити», «Безусловная любовь» и другие.

Также блогер руководила научно-исследовательским центром — АНО «НИЦ АМР им. И. Тлиашиновой» — организация ликвидирована 18 января 2024 года.

30 апреля стало известно, что в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело, она объявлена в розыск. По версии следствия, с 2020 по 2022 год коуч не доплатила в бюджет 431 миллион рублей.

Инна Тлиашинова называет себя звездным психологом, коучем и экспертом по подсознанию. Гостям своих семинаров она предлагает решить психологические проблемы и обучиться у нее на психолога с последующей выдачей сертификата «международного образца».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Тлиашинова выдавала элитный арендованный дом за свой.