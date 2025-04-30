Объявленная в розыск коуч Киркорова выдавала элитный арендованный дом за свой

Shot: психолог Тлиашинова арендовала дом в элитном поселке и выдавала за свой

Звездный психолог, коуч певца Филиппа Киркорова Инна Тлиашинова выдавала арендованный элитный дом за свой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Контент для соцсетей Тлиашинова, по данным издания, снимала в чужом доме в коттеджном поселке «Горки-7» в Подмосковье.

Сейчас, как выяснилось 30 апреля, дом действительно продается за 450 млн рублей. Однако его хозяйка не Тлиашинова, утверждает издание.

Сейчас на автора курса «Как правильно дышать, чтобы не блокировать денежные потоки» завели уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

В период с 2020 по 2022 годы, выяснило следствие, она не доплатила в бюджет 431 миллион рублей. Сейчас ее общий долг составляет, пишет Shot, 460,8 млн рублей.

Накануне стало известно, что потенциальный покупатель уже нашелся, но еще не внес полную стоимость дома. В данный момент в особняке проживает домработница, которая следит за порядком.

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