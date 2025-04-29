Коуч Киркорова и «квантовый психолог»: у блогерши Тлиашиновой нашли долг в полмиллиарда

«Звездный психолог» и «эксперт по подсознанию» Инна Тлиашинова задолжала налоговой почти полмиллиарда рублей. По данным РИА Новости, ФНС арестовала счета ее компании «Международная академия мастер разборов», которая коучу, впрочем, не принадлежит с 2022 года. Это не первый раз, когда у налоговой возникают вопросы к Тлиашиновой. Ранее эксперты отмечали, что она может пользоваться той же схемой уклонения от налогов, что и Елена Блиновская. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Блогер и коуч Инна Тлиашинова задолжала налоговой 460 657 772, 05 рубля, сообщает SHOT.

По данным РИА Новости, Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании «Международная академия мастер разборов», руководителем которой была Тлиашинова. С 2023 года на организацию было открыто 19 исполнительных производств из-за задолженности на 4 млн руб.

«Взыскать средства приставы не смогли: производства были прекращены из-за отсутствия имущества у организации и из-за невозможности установить местонахождение должника», — говорится в публикации.

Вопросы к Тлиашиновой возникали у налоговой еще в 2023 году. Тогда, по данным портала Super, ФНС ограничила операции по счетам организации блогера из-за непредставления налоговой декларации.

Уже в 2024 году Тлиашинова не владела ни одной компанией. Как писали «Известия», четыре из пяти фирм, в которых она была совладельцем и генеральным директором, были ликвидированы одна за другой. Коучу не принадлежала и ее собственная академия разборов. По данным СПАРК, в 2022 году она перешла в собственность некой Фатиме Хашукоевой. Эксперты, опрошенные изданием, отмечали, что Тлиашинова может использовать ту же схему ухода от налогов, что и Елена Блиновская.

В начале 2024-го депутаты Госдумы направили в ФНС запрос с просьбой проверить коуча на соблюдение налогового законодательства. О результатах этой проверки не сообщалось.

Кто такая Инна Тлиашинова?

Тлиашинова называет себя коучем, экспертом по подсознанию и звездным психологом. По словам блогера, среди ее клиентов — певец Филипп Киркоров, певицы Ани Лорак и Любовь Успенская, продюсер Яна Рудковская, актриса Марина Федункив и другие известные люди, которые платят больше миллиона рублей за ее разборы.

Рудковская, например, сама говорила о том, что Тлиашинова за 10 минут убрала ее аэрофобию, однако сделала это «по дружбе».

«А как квантовый психолог она помогала нашим юниорам-фигуристам, очень круто настраивала перед соревнованиями», — писала продюсер с своем Telegram-канале.

Помимо консультирования звезд, блогер продает различные семинары и курсы, а также организовывает ретриты. Ценник на ее инфопродукты начинается от 10 тысяч рублей.

«Стоимость абонементов на инфопродукты Тлиашиновой значительно выше: самый дешевый стоит 100 тысяч рублей, а самый дорогой — 5 миллионов рублей», — писала «Лента.ру».

Нападение на журналистку «Известий» и скандал с Косенко

В начале 2024 года Инна Тлиашинова также попала в скандал — помощники блогера напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, которая пришла на семинар «Инна Ленд» для подготовки репортажа.

«Было реально страшно». Что произошло на семинаре VIP-коуча в Химках Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов из-за... 29 января 10:28

«Известия» сообщили, что врачи выявили у Графчиковой подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, она также получила множественные ушибы. СК возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). При этом адвокат блогера Александр Добровинский назвал произошедшее выдумкой. По его словам, Графчикова не была приглашена на мероприятие, а также не представилась в качестве журналиста. В свою очередь охранники на мероприятии посчитали поведение корреспондента «не совсем адекватным».

Несмотря на это, суд признал напавших на Графчикову виновными — им назначили принудительные работы на 1 год 6 месяцев, а также взыскали по 150 тыс. рублей с каждого за моральный вред. На заседания фигуранты дела не явились.

Тогда же, в январе 2024-го, Тлиашинова попала в еще один скандал — Сергей Косенко обвинил коуча в том, что та задолжала ему 72,5 млн рублей. Якобы Тлиашинова не оплатила его услуги по продвижению аккаунта в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Сама блогер заявила, что никакой обещанной «раскрутки» она не получила.

Сейчас Инна Тлиашинова живет в Дубае. Судя по ее профилю в Instagram, свои инфопродукты она запускает в основном в онлайн-формате, а мероприятия проводит за рубежом.