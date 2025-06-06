Стало известно, зачем закрашивают стену Цоя на Арбате в Москве

112: стену Цоя на Арбате закрашивают для реставрации

Стену Виктора Цоя на Арбате в Москве закрашивают с целью реставрации. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Культовое место портят с упорством, достойным лучшего применения с 2006 года. 10 апреля фанат Паши Техника нанес на поверхность надпись «Техник». А 25-го поверх слов «Перемен требуют наши сердца» появилась фраза «Кислые щи», — сказано в посте.

Организатор реставрационных работ Кристина Журавлева рассказала агентству РИА Новости, что работы планируют закончить к 21 июня — ко Дню рождения автора и исполнителя.

До этого Telegram-канал «Москва с огоньком» писал, что стену Цоя, исписанную цитатами из песен и признаниями в любви музыканту, закрашивают.

В апреле этого года фанаты рэпера Паши Техника осквернили стену Цоя. Граффити с лицом певца перекрыла большая надпись «Техник». Друг рэпера Лука Сафронов-Затравкин тогда сказал, что память Паши нужно чтить разными способами, но не путем вандализма. Вскоре посвящение Технику закрасили.

Ранее Диана Арбенина заявила о невозможности снять фильм про Цоя.