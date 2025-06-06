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На Арбате закрашивают Стену Цоя

На Арбате в Москве закрашивают Стену Цоя
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Telegram-канал «Москва с огоньком»

На Арбате в Москве закрашивают стену, которую поклонники творчества Виктора Цоя исписали цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Об этом рассказал Telegram-канал «Москва с огоньком».

О причинах не сообщается.

6 мая стало известно, что со стены памяти Виктора Цоя убрали следы граффити о Паше Технике. На ней снова вывели ярко-красным цветом знаменитую фразу: «Цой жив». Реконструкцией занимался художник Роман Яковлев вместе с коллегами. Кроме того, они восстановили один из портретов исполнителя.

12 апреля фанаты Паши Техника нанесли на граффити с лицом рок-музыканта большую надпись «Техник», которая заняла половину стены. Этот жест вызвал резкую реакцию поклонников Виктора Цоя: стену заклеили плакатами с лидером группы «Кино», демонстрирующим средний палец.

Ранее Диана Арбенина заявила о невозможности снять фильм про Цоя.

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