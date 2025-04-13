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Друг Паши Техника возмутился граффити в память о рэпере на стене Цоя

Друг Паши Техника назвал появление нового граффити на стене Цоя вандализмом
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Память рэпера Паши Техника нужно чтить разными способами, но не путем вандализма, заявил его друг Лука Сафронов-Затравкин в беседе с РИА Новости.

«Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали», — сказал Сафронов-Затравкин.

Друг Техника выразил мнение, что в большей степени память о рэпере останется в его комментариях, интервью и добрых высказываниях. Сафронов-Затравкин добавил, что правильно было бы поминать артиста по православным канонам, а также поддерживать его близких.

До этого сообщалось, что в центре Москвы фанаты рэпера Паши Техника осквернили Стену Цоя на Арбате. На видео с места происшествия видно, что граффити с лицом Цоя перекрывает большая надпись «Техник». Она занимает половину стены.

Паша Техник скончался в возрасте 40 лет. В конце марта он был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения. Согласно опубликованному заключению о смерти, музыкант умер из-за септического шока. Как отметили медики, к летальному исходу привели острая дыхательная недостаточность и ряд других заболеваний. Самолет с телом исполнителя приземлился в Москве 9 апреля.

Ранее арестовали девушку, повздорившую с полицией на прощании с Пашей Техником.

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