На стене Цоя закрасили посвящение Технику

На Арбате на стене Виктора Цоя закрасили посвящение Паше Технику

Художник Роман Яковлев перекрыл граффити в честь рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) на стене музыканта Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Я не считаю Техника равным Виктору Цою. Их невозможно сравнить», — сказал поклонник Цоя.

По его словам, Техник в своем творчестве «не нес какой-то силы».

Яковлев назвал появление надписи в честь рэпера вандализмом и отметил, что стена Цоя — не место для этого.

До этого сообщалось, что в центре Москвы фанаты рэпера Паши Техника зарисовали стену Цоя на Арбате. На видео с места происшествия видно, что граффити с лицом Цоя перекрывает большая надпись «Техник». Она занимает половину стены. Его друг Лука Сафронов-Затравкин сообщил, что память рэпера Паши Техника нужно чтить разными способами, но не путем вандализма.

Ранее арестовали девушку, повздорившую с полицией на прощании с Пашей Техником.