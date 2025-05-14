Диана Арбенина заявила о невозможности снять фильм про Цоя

Певица Диана Арбенина заявила, что сейчас никто не может снять про Цоя

Певица Диана Арбенина заявила в беседе с NEWS.ru, что сейчас невозможно создать хороший фильм про лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

«То поколение практически все ушло в небытие. Кто может снять про Цоя? Скажите мне. Тот, кто не знает Цоя? Сделать из него еще одну фигуру, плакатную фигуру, которая совершенно не имеет ничего общего с Витей?» — отметила артистка.

Арбенина рассказала, что Цой был абсолютно застенчивым человеком. Певица также высмеяла идею гастролей с голограммой музыканта. Она считает нечестным поступать так с человеком, которого давно нет.

Группа «Кино» была основана в 1980-х годах. Соучредителем и руководителем группы был Виктор Цой, который написал тексты и музыку почти ко всем песням коллектива. Цоя не стало в 1990 году. Он попал в ДТП.

В мае 2023 года участники группы «Кино» признались, что в ближайшее время можно не ждать фильмов про них. По словам сына экс-солиста группы Виктора Цоя Александра, музыкантов не устраивают сценарии.

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