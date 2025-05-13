«Талантливый и обаятельный человек»: Путин о Нине Гребешковой

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Гребешковой

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Нины Гребешковой в связи с кончиной заслуженной артистки РФ. Траурная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Ее большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа», — написал президент.

Путин выразил уверенность, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее щедрого дарования.

12 мая стало известно о кончине Гребешковой на 95-м году жизни. Всесоюзную известность актриса обрела благодаря заметным ролям второго плана в фильмах своего супруга, режиссера Леонида Гайдая: «Кавказская пленница» (врач психиатрической больницы), «Бриллиантовая рука» (жена главного героя фильма — Семена Семеновича Горбункова), «12 стульев» (Мусик и царица Тамара), «Не может быть!» (Анна Горбушкина), «Спортлото-82» (тетя Клава).

Всего в биографии актрисы около 130 киноролей. В кино снималась до 2020 года, одна из последних ролей — бабушка в телесериале «Содержанки-2» режиссера Дарьи Жук.

Подробнее о работе и личной жизни звезды, которая пожертвовала карьерой ради мужа, — в материале «Газеты.Ru».

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