«Если ты уйдешь, я погибну»: не стало музы Леонида Гайдая — Нины Гребешковой

В возрасте 94 лет скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Об уходе актрисы сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, уточнив, что вдовы режиссера Леонида Гайдая не стало 10 мая. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти Гребешковой оказалась острая сердечная недостаточность.

Похоронят звезду «Бриллиантовой руки» 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания, согласно Mash, пройдет в закрытом формате.

Биография и личная жизнь Нины Гребешковой

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве в семье рабочих: ее отец был маляром, мать — портнихой. Великую Отечественную войну будущая актриса провела в эвакуации в Пензенской области. О карьере в кино Гребешкова до старших классов школы не думала, ребенком мечтая стать учительницей. Попробовать себя во ВГИКе ей посоветовал отец одной из одноклассниц, поэт Владимир Луговской:

«На ее [одноклассницы] дне рождения я заявила, что мечтаю стать педагогом. «Почему?» — спросил Луговской. — «Хочу сеять разумное, доброе, вечное». — «Вы знаете, есть другая профессия, которая сеет разумное, доброе, вечное. Не хотите стать артисткой?» — «Нет, что вы, это исключено». Тем не менее Луговской посоветовал дочери после школы отнести мой аттестат во ВГИК — я даже не знала, что есть такой институт. И мы с ней рискнули. Правда, документы не хотели брать — было уже 1200 человек в конкурсе. Но Маша упросила председателя приемной комиссии. На меня жалостливо так посмотрели: «Ладно, давайте».

Поступление в кинематографический стало для Гребешковой судьбоносным — оно предопределило не только будущую карьеру актрисы, но и ее личную жизнь. Именно во ВГИКе, в 1949 году, девушка познакомилась с тогда еще просто студентом Леонидом Гайдаем, которому суждено было стать одним из величайших режиссером советской эпохи.

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«Мы учились во ВГИКе на одном курсе. Он пришел после фронта — раненый, длинный, худой. Не могу сказать, что сразу в него влюбилась… Вот репетируем. Сижу спиной к двери. Ребята заходят… один, второй… Вроде ничего не происходит. А входит Гайдай — я чувствую его просто кожей. Вообще я его стеснялась. Боялась сказать глупость. Он ведь старше на восемь лет, прошел фронт. А мне было 17 лет», — вспоминала Гребешкова.

Первый фильм Гайдая вышел в 1955 году, его возлюбленная к тому моменту уже успела исполнить несколько ролей — в том числе в лентах «Смелые люди», «Спортивная честь», а также «Испытание верности» Ивана Пырьева. По окончании ВГИКа в 1954-м Гребешкова устроилась в Театр-студию киноактера, где прослужила более 35 лет.

В общей сложности заслуженная артистка России снялась в более чем 80 картинах. Наибольшую известность она получила по лентам своего супруга: на счету Гребешковой роли врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», супруги главного героя в исполнении Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке», Мусика и царицы Тамары в «12 стульях», а также небольшие роли в «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», комедии «Частный детектив, или Операция «Кооперация», «Опасно для жизни!», «За спичками». Всего артистка сыграла у Гайдая в 11 проектах, столь же часто он снимал лишь своего любимчика Георгия Вицина.

Как объясняла сама актриса, муж никогда не предлагал ей главные роли в фильмах, потому что боялся разговоров о кумовстве: «Леня был уверен, что это неправильно, что про него скажут, будто он «продвигает» свою жену».

При этом Гребешкова много снималась и в проектах других режиссеров — знаменитой «Сказке о потерянном времени», «Приключениях Толи Клюквина», «Доживем до понедельника», «Днях хирурга Мишкина». Продолжила появляться на экране она и в нулевые, сыграв в сериалах по Дарье Донцовой »Даша Васильева 2. Любительница частного сыска: Жена моего мужа» и «Виола Тараканова», а также российских блокбастерах «Легенда №17» и «Экипаж». Последнюю роль Гребешкова исполнила в 2020 году — в сериале «Содержанки 2».

В браке с Гайдаем актриса прожила 40 лет — вплоть до смерти режиссера в 1993 году. Все это время Гребешкова старалась совмещать карьеру, поддержание домашнего очага и воспитание единственной дочери Оксаны. Супруг ей в этом помогал мало.

«Однажды я взмолилась: «Лёнь, все. Устала. Больше не могу. Все на мне. Ты занимаешься творчеством, тем, что тебе интересно. А я как вол везу весь дом. Я уезжаю к маме». Он молчал, молчал... А потом тихо так говорит: «Ну как же ты не понимаешь: если ты уйдешь — я погибну...» И я не ушла…

close Евгений Биятов/РИА Новости

Но жить с ним было нелегко. Трудный человек. Не такой, как все. И эту «особенность» нужно было любить и уважать. А иногда — и страдать от этого.

Он же никогда не скандалил, а просто замыкался в себе. Молчал. А я гадала, что же случилось. Если я кого-то критически обсуждала — он вставал и молча выходил. <...> Дочерью занималась в основном я. Когда Оксанка была маленькой, я просто задыхалась от нежности и восторга. Насмотреться на нее не могла. А Леня только плечами пожимал: «Ребенок как ребенок. Нормально спит», — говорила актриса.

После ухода супруга Гребешкова жила скромно, избегала публичности и редко давала интервью. Исключением стал 2018 год, когда Гайдая в домогательствах обвинила Наталья Варлей. Вдова тогда связала подобные заявления с «климаксом» у актрисы.

«Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне неинтересно. Он умер 25 лет назад. Я даже спросить у него не могу, было это или не было. Она была девушкой 18-летней, совсем девчушкой», — отмечала Гребешкова.