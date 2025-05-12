Умерла актриса Нина Гребешкова

На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве в простой семье: ее отец был маляром, мать – портнихой. После школы окончила ВГИК (мастерская Владимира Белокурова). Сниматься начала еще будучи студенткой, ее дебютом стала эпизодическая роль в картине «Смелые люди». В 1954 году, сразу после окончания учебы, снялась в фильме «Испытание верности» известного кинорежиссера Ивана Пырьева, исполнив одну из главных ролей.

Всесоюзную известность Нина Гребешкова обрела благодаря заметным ролям второго плана в фильмах своего супруга, режиссера Леонида Гайдая: «Кавказская пленница» (врач психиатрической больницы), «Бриллиантовая рука» (жена главного героя фильма — Семена Семеновича Горбункова), «12 стульев» (Мусик и царица Тамара), «Не может быть!» (Анна Горбушкина), «Спортлото-82» (тетя Клава).

Всего в биографии актрисы около 130 киноролей. В кино снималась до 2020 года, одна из последних ролей — бабушка в телесериале «Содержанки-2» режиссера Дарьи Жук.

С 1954 по 1990 год Нина Гребешкова служила в Театре-студии киноактера.

С будущим мужем, режиссером Леонидом Гайдаем, Нина Гребешкова познакомилась еще во время учебы во ВГИКе. Он был старше ее на девять лет, прошел войну, имел боевые награды.

«Такой серьезный, высокий, худой, в очках, к тому же староста курса, сталинский стипендиат. Доброжелательный и при этом без столичного лоска. Не могу сказать, что сразу в него влюбилась. Вот репетируем: сижу спиной к двери. Ребята заходят — один, второй. Вроде ничего не происходит. А входит Гайдай — я чувствую его просто кожей», — рассказывала Гребешкова.

Свадьба прошла скромно: праздновали с ближайшими друзьями в коммунальной квартире. Супруги прожили вместе 40 лет, в браке родилась дочь, есть внучка.