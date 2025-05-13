Стало известно, кому достанется имущество вдовы Леонида Гайдая

«КП»: дочь Гребешковой и Гайдая получит в наследство квартиру в Москве и дачу

Дочь заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой Оксана Худякова является единственной наследницей российской актрисы. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, вдова Леонида Гайдая оставила дочери в наследство дачу в Подмосковье и квартиру в Москве. СМИ отмечает, что Гребешкова жила достойно, но не имела «несметных богатств».

После кончины режиссера Гайдая актриса получила двухкомнатную квартиру в столичном районе метро «Аэропорт», которая теперь перейдет Худяковой. Стоимость недвижимости оценивается в 20 млн рублей, а площадь квартиры составляет 50 кв м. Эти апартаменты Гайдай получил от государства в 1959 году.

У Гребешковой также была дача в СНТ «Мосфильм», расположенная недалеко от города Звенигород в Подмосковье. В 2014 и 2017 годах участок посещала команда программы «Идеальный ремонт», которая помогала актрисе восстановить дом после пожара. Цена участка составляет примерно 5 млн рублей.

12 мая стало известно о кончине заслуженной артистки России Нины Гребешковой на 95-м году жизни. Всесоюзную известность Нина Гребешкова обрела благодаря заметным ролям второго плана в фильмах своего супруга, режиссера Леонида Гайдая: «Кавказская пленница» (врач психиатрической больницы), «Бриллиантовая рука» (жена главного героя фильма — Семена Семеновича Горбункова), «12 стульев» (Мусик и царица Тамара), «Не может быть!» (Анна Горбушкина), «Спортлото-82» (тетя Клава).

Всего в биографии актрисы около 130 киноролей. В кино снималась до 2020 года, одна из последних ролей — бабушка в телесериале «Содержанки-2» режиссера Дарьи Жук.

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