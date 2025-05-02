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На звездного психолога Степанову подала многомиллионный иск компания Tefal

Mash: компания Tefal подала иск на 2 млн рублей против психолога Степановой
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск компании Tefal — производителя бытовых приборов и посуды — против звездного психолога Вероники Степановой. Об этом сообщает Mash.

Компания, отмечает Telegram-канал, требует с блогерши 2 млн рублей из-за нарушения авторских прав. Другие детали судебного разбирательства пока неизвестны.

Mash добавляет, что Степанова давно живет в Мексике. Она занимается тем, что устраивает онлайн-марафоны, проводит консультации и ведет свои социальные сети. Известность к Степановой пришла, поскольку она высказывалась о звездах российского шоу-бизнеса.

Летом 2024 года СМИ сообщали, что модель Анастасия Решетова обратилась в полицию из-за поста, в котором Степанова обвинила ее в занятиях эскортом. Она также говорила об отношениях знаменитости с бывшим мужем Алсу Яном Абрамовым.

В октябре того же года на Степанову в суд подала телеведущая Светлана Бондарчук. По мнению психолога, поводом для иска послужил ее ролик, в котором блогерша сравнивала внешние данные Бондарчук с мужскими и утверждала, что «особенная» дочь Варя не живет с телеведущей.

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