Замешанная в скандале с Решетовой психолог заявила о суде с Бондарчук

Блогерша и психолог Вероника Степанова заявила, что телеведущая Светлана Бондарчук якобы подала на нее в суд. Об этом Степанова, ранее замешанная в скандале с моделью Анастасией Решетовой, рассказала в своем Telegram-канале.

«Света, что же так сильно тебя встревожило в моем видео?» — задалась вопросом Степанова.

По мнению психолога, поводом для иска послужил ее ролик, в котором блогерша сравнивала внешние данные Бондарчук с мужскими и утверждала, что «особенная» дочь Варя не живет с телеведущей.

Светлана Бондарчук пока не комментировала высказывания Степановой.

Летом СМИ сообщали, что Анастасия Решетова обратилась в полицию из-за поста, в котором Вероника Степанова обвиняет модель в занятиях эскортом и говорит о ее отношениях с мужем Алсу Яном Абрамовым. Представители блогерши заявили, что скандалить в личном пространстве она не станет и все вопросы будет решать в суде.

Ранее была названа дата выхода совместного альбома Инстасамки и «Ленинграда».