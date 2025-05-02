Собчак вспомнила, как повлияла на развод Муцениеце с Прилучным

Журналистка Собчак заявила, что вдохновила Муцениеце на развод с Прилучным

Журналистка Ксения Собчак порадовалась в Telegram-канале новости о том, что актриса Агата Муцениеце выходит замуж за аккордеониста Петра Дрангу.

«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт. И, конечно, сейчас желаю ей только счастья», — написала она.

Собчак также назвала Дрангу и Муцениеце очень красивой парой.

Накануне стало известно, что музыкант Дранга сделал предложение Муцениеце. «Я сказала «Да», — подписала 36-летняя артистка фотографию (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»), на которой Дранга целует ее на фоне заката.

10 декабря 2024 года впервые возникли слухи о романе Муцениеце с Дрангой. Издание Super.ru писало, что артистка вместе с дочерью Мией и артистом появились на шоу театра SVET. 14 апреля 2025 года знаменитости вместе посетили церемонию вручения премии «VOICE: Главные лица 2025».

В конце апреля поклонники заподозрили Муцениеце в беременности. У нее уже есть двое детей от брака с актером Павлом Прилучным, при этом сын звезды Тимофей проживает с отцом.

Аккордеонист Дранга не был женат и ранее публично не рассказывал о своей личной жизни. СМИ приписывали ему романы с Ляйсан Утяшевой, Дарьей Мороз, Анфисой Чеховой.

Ранее 19-летняя невеста Лепса раскрыла, что выйдет замуж в этом году.