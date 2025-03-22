Представителя «Интервидения» от России еще не выбрали

Участник «Интервидения» от России будет официально объявлен позже

Представитель России на музыкальном конкурсе «Интервидение» пока не определен, официальное объявление будет позже. Об этом сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева.

«Он точно не определен, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет», — сказала она.

Утром ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что представлять РФ на конкурсе будет Shaman (Ярослав Дронов).

21 марта стало известно, что правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что свое участие в музыкальном конкурсе подтвердили около 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

Ранее Газманов рассказал, кто может представить Россию на «Интервидении».