Назван представитель России на конкурсе «Интервидение»

ТАСС: Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять Shaman

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, который наиболее известен зрителям под псевдонимом Shaman, представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов)», — заявил он.

До этого правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение» в 2025 году — аналога европейского «Евровидения». Контроль за целевым и эффективным использованием средств, сказано в распоряжении, будет осуществлять МИД России.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что свое участие в музыкальном конкурсе уже подтвердили около 20 стран.

Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки. Позднее политик заявлял, что число стран-участниц продолжает расти.

Ранее стало известно, что сооснователя группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов.