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«Кончится лето» c Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк

THR: компания GroupStitch приобрела права на «Кончится лето» с Юрой Борисовым
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ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM

Американская независимая компания GroupStitch приобрела права на продажу и англоязычный ремейк криминальной драмы «Кончится лето» с Юрой Борисовым. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма рассказывает о двух братьях, которые пускаются в бега после кражи золота у местного мафиозного синдиката. Главные роли в проекте исполняют Юра Борисов и Макар Хлебников. Режиссерами драмы выступают якутские постановщики Владимир Мункуев и Максим Арбугаев.

THR отмечает, что GroupStitch «активно ищет партнеров по дистрибуции фильма на внутреннем и международном рынках». Компания также планирует создать ремейк фильма.

24 марта Юра Борисов стал обладателем премии «Ника» в категории «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Кончится лето». По словам актера, он очень волновался перед церемонией награждения. Борисов принял решение передать свою статуэтку супруге Анне Шевчук.

Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» на премию«Оскар» за работу в фильме «Анора». Однако в итоге награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

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