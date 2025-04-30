Песков анонсировал фильм про Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выход кинокартины про Владимира Путина. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал на просветительском марафоне «Знание», его слова передает ТАСС.

«Совсем скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — сказал Песков.

До этого он заявил, что молодое поколение не должно знать ужасов войны. Ради этого в Великую Отечественную своими жизнями пожертвовали десятки миллионов человек.

29 апреля Путин на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» назвал День Победы одним из самых значимых и святых праздников для России и многих республик бывшего Советского Союза.

В этот же день председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил создать совет по культуре при ведомстве. Такое решение глава СК принял после встречи с представителями кино- и телеиндустрии, на которой обсуждалось влияние кино на молодежь. В частности, поднимались вопросы создания фильмов о Великой Отечественной войне, об СВО и ее участниках, а также других исторических событиях.

Ранее СК РФ инициировал проверку в киностудии «Ленфильм» из-за нарушений.