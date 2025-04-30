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В Кремле напомнили молодому поколению об ужасах Великой Отечественной войны

Песков: молодое поколение не должно знать ужасов войны
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Молодое поколение не должно знать ужасов войны. Ради этого в Великую Отечественную своими жизнями пожертвовали десятки миллионов человек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы говорим слово «война», но мы не понимаем, молодое поколение уже не понимает, что это такое. <…> Молодое поколение не должно это понимать, не должно знать этих ужасов», — сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне «Знание. Первые».

29 апреля президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» назвал День Победы одним из самых значимых и святых праздников для России и многих республик бывшего Советского Союза.

Глава государства напомнил, что в годы Великой Отечественной войны советский народ столкнулся с тяжелыми испытаниями. По словам российского лидера, победа в этой войне, а также разгром нацизма являются общим достижением многонационального СССР.

На этом же форуме Путин призвал страны сделать все возможное, чтобы помешать возрождению нацизма сегодня.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву.

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