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Путин назвал один из самых значимых и святых праздников для России

Путин назвал День Победы святым праздником для РФ и других стран бывшего СССР
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Maxim Shemetov/Reuters

День Победы — это святой праздник для России и многих республик бывшего Советского Союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Великое наследие — общее будущее», пишет РИА Новости.

«В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы — один из самых значимых и святых праздников», — сказал глава государства.

Президент напомнил слушателям, что в годы Великой Отечественной войны все народы СССР столкнулись с тяжелыми испытаниями. Путин отметил, что победа в этой войне, а также разгром нацизма являются общим достижением многонационального советского народа.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил руководство Евросоюза, которое запретило своему народу чтить память предков, участвующих во Второй мировой войне. Он заявил, что принять такое решение могли только циничные и «сумасшедшие» люди.

Кроме того, Володин назвал оскорбительными заявления политиков ЕС, которые предлагают переписать историю Великой Отечественной войны.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву.

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