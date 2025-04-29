Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин поручил создать совет по культуре при СКР

СК: Бастрыкин поручил создать совет по культуре при ведомстве
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил создать совет по культуре при ведомстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Уточняется, что такое решение глава СК принял после встречи с представителями кино- и телеиндустрии, на которой обсуждалось влияние кино на молодежь. В частности, поднимались вопросы создания фильмов о Великой Отечественной войне, об СВО и ее участниках, а также других исторических событиях.

«В рамках создаваемого консультативного органа будет выстроен диалог между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций. Такое взаимодействие позволит выработать совместные решения, которые будут учитываться при создании произведений культуры», — говорится в сообщении.

В начале апреля Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО, которые могли бы стать примерами для подростков. Глава ведомства добавил, что во время Великой Отечественной войны было снято 190 кинокартин и многие из них актуальны до сих пор. По словам Бастрыкина, современным авторам нужно создавать подобные ленты, чтобы у нынешнего подрастающего поколения перед глазами примеры героизма и самоотверженности.

Ранее СК РФ инициировал проверку в киностудии «Ленфильм» из-за нарушений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами