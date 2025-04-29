Бастрыкин поручил создать совет по культуре при СКР

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил создать совет по культуре при ведомстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Уточняется, что такое решение глава СК принял после встречи с представителями кино- и телеиндустрии, на которой обсуждалось влияние кино на молодежь. В частности, поднимались вопросы создания фильмов о Великой Отечественной войне, об СВО и ее участниках, а также других исторических событиях.

«В рамках создаваемого консультативного органа будет выстроен диалог между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций. Такое взаимодействие позволит выработать совместные решения, которые будут учитываться при создании произведений культуры», — говорится в сообщении.

В начале апреля Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО, которые могли бы стать примерами для подростков. Глава ведомства добавил, что во время Великой Отечественной войны было снято 190 кинокартин и многие из них актуальны до сих пор. По словам Бастрыкина, современным авторам нужно создавать подобные ленты, чтобы у нынешнего подрастающего поколения перед глазами примеры героизма и самоотверженности.

Ранее СК РФ инициировал проверку в киностудии «Ленфильм» из-за нарушений.