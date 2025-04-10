Татьяна Навка о санкциях: жаль, что я не могу поехать и показать мир своему ребенку

Навка: сожалею, что я не могу поехать и показать мир своему ребенку

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что сожалеет о том, что из-за санкций не может путешествовать с ребенком, передает ТАСС.

«Единственное, о чем я сожалею, что я не могу поехать и показать мир своему ребенку теми глазами, которыми могла бы это показать», — сказала Навка.

В декабре 2024 года Татьяна Навка призналась, что ее брак с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым основывается на взаимопонимании. По ее словам, муж с пониманием относится к ситуациям, когда ей приходится поздно работать, и она отвечает ему тем же.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее 13-летний украинский каратист отказался от фото с россиянином на турнире в Испании.