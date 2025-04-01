Владимир Познер рассказал о новом проекте на Первом канале

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал в беседе с RTVI, что работает над новым проектом с Первым каналом.

Познер сделает большой документальный фильм. На данный момент проект находится в начальной стадии.

«Первый канал поддерживает это, но это еще очень далеко, потому что сами съемки, если все будет хорошо, начнутся только в ноябре», — поделился журналист.

18 сентября 2024 года директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь».

Позже Познер ответил на слухи о возобновлении его работы на Первом канале, заявив, что не планирует пока полноценно возвращаться в эфир, а только представит свой фильм про путешествие в Турции.

12 сентября Познер признался, что отказался от работы на западном канале. По словам Познера, его бы взяли в случае, если бы тот высказался о президенте России Владимире Путине определенным образом. Журналист отметил, что не согласился с условиями, поэтому отказался от предложения.

Ранее Познер заработал на своем ресторане 216 млн рублей.