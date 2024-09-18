Познер опроверг свое возвращение на Первый канал

Журналист Владимир Познер ответил на слухи о возобновлении его работы на Первом канале, заявив, что не планирует пока полноценно возвращаться в эфир, а только представит свой фильм про путешествие в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU со ссылкой на журналиста.

«Это такая работа, которую покажут на Первом канале, если покажут. Но это вовсе не означает, что я вернулся на Первый канал, потому что я не вернулся. Чтобы тут не было ошибки, что это, мол, рядовая программа и вот такие программы будут дальше идти. Нет, это не так», — заявил Познер.

До этого генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст рассказал, что телеведущий Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь».

12 сентября Познер признался, что отказался от работы на западном канале. По словам Познера, его бы взяли в случае, если бы тот высказался о президенте России Владимире Путине определенным образом. Журналист отметил, что не согласился с условиями, поэтому отказался от предложения. Он не стал раскрывать канал и страну, откуда пришло предложение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Познер является патриотом России, даже если критикует какие-то явления, происходящие в стране.

Ранее Познер ответил на претензии депутатов из Нидерландов.