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Познер рассказал, почему отказался от работы на западном канале

Телеведущий Познер отказался от работы на Западе из-за просьбы высказаться о Путине

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Антон Денисов/РИА Новости

Телеведущий и журналист Владимир Познер признался в беседе с Forbes, что отказался от работы на западном канале.

По словам Познера, его бы взяли в случае, если бы тот высказался о президенте России Владимире Путине определенным образом. Журналист отметил, что не согласился с условиями, поэтому отказался от предложения. Он не стал раскрывать канал и страну, откуда пришло предложение.

«Условие такое: «Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики», причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет», — рассказал журналист.

Познер также отметил, что очень скучает по телевидению. Ему бы очень хотелось вернуться в эфир, но «так сложилось», что журналист пока не может работать.

«Я хочу [работать в эфире], но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение», — поделился телеведущий.

Ранее стало известно, когда в России проведут «Интервидение».

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