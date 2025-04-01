Познер заработал на своем ресторане 216 млн рублей

Телеведущий и журналист Владимир Познер заработал на собственном ресторане 216 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, за 2024 год ООО «Познер и Познер» получил выручку в размере 216 миллионов рублей с прибылью в 38 миллионов рублей. Телеведущий заработал на 7 миллионов больше, чем в 2023 году.

В 2023-м прибыль компании составила 32 миллиона рублей при выручке в 178 миллионов рублей. Московский ресторан французской кухни Познера «Жеральдин» работает с 2001 года.

В ноябре 2024 года Владимир Познер сообщил Ивану Урганту на их совместном выступлении в Белграде, что не стал голосовать на недавних выборах в США из-за кандидатов. Телеведущий уточнил, что отказался выполнять долг гражданина США, поскольку оба кандидата ему «прямо совсем не нравятся».

Журналист выразил мнение, что ни победивший в президентской гонке Дональд Трамп, ни его соперница Камала Харрис «в президенты не годятся».

Ранее Познер дал россиянам совет из трех слов.