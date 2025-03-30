Российский поэт создал песню об операции «Поток» за 15 минут

Поэт Цыганов: песня «Труба» об операции «Поток» была написана за 15 минут

Песня «Труба» об операции «Поток», в результате которой был освобожден город Суджа в Курской области, была написана всего за 15 минут. Об этом сообщил РИА Новости автор композиции, поэт и продюсер Вадим Цыганов.

Премьера песни прошла 25 марта в Екатеринбурге, на площадке перед верхним Храмом-памятником на Крови, где был размещен участок трубы протяженностью 16 метров. Диаметр этой трубы в точности соответствует диаметру той, которую российские бойцы использовали во время операции «Поток». Исполнительницей композиции стала жена Вадима Вика Цыганова.

«Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу – помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение»,

— сказал поэт.

Сама Вика заявила агентству, что композиция посвящается «нашим героям — павшим и живым».

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военнослужащих и добровольцев попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Там отметили, что бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны города.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее участники операции «Поток» рассказали, как обманули солдат ВСУ.