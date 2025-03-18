Участники операции «Поток» рассказали, как обманули солдат ВСУ

Участники операции «Поток» рассказали, что после выхода из трубы под Суджей в Курской области говорили на украинском языке для обмана противника. Об этом сообщается в репортаже RT.

Военный корреспондент канала Влад Андрица навестил участников операции в госпитале и спросил, пытались ли они говорить с бойцами Вооруженных сил Украины на их родном языке. Один из участников операции с улыбкой подтвердил, что подобные случаи были.

«Что, хлопцы, здоровеньки булы. Свой, свой. 80-я бригада», — сказал российский военный по-украински.

По всей видимости, бойцы Вооруженных сил России представились противникам военными из элитной 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, действующей на территории Курской области.

Также штурмовики рассказали, что украинцы заметили вышедших из трубы бойцов ВС РФ лишь спустя полтора часа после начала активной фазы операции.

В операции по проникновению в тыл ВСУ по подземному газопроводу участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей 14 км и шесть суток провели без воды и достаточного количества кислорода. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам.

Военный эксперт Евгений Климов рассказал, что подразделения ВСУ были застигнуты врасплох. Они начали бомбить газопровод, однако к этому моменту российским штурмовикам уже удалось закрепиться в лесополосе. По данным эксперта, операция «Поток» вызвала панику у противника, украинцы начали спешно отступать, оставляя технику.

Ранее российские бойцы рассказали о трудностях операции «Поток» под Суджей.