Из фильма «Бруталист» вырезали ключевую сцену в России

Студия озвучки и дубляжа Red Head Sound вырезала из фильма «Бруталист» одну из ключевых сцен. Измененная версия доступная на сайте студии.

В российской версии от студии Red Head Sound убрали сцену изнасилования Ласло Тота его покровителем Ли Харрисоном. Этот эпизод играет ключевую роль в развитии сюжета. Сцену могли вырезать из-за закона о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В то же время другие студии оставили этот эпизод без изменений.

22 января сообщалось, что из российской версии фильма «Дурные деньги» Крэйга Гиллеспи убрали минимум шесть сцен с упоминанием ЛГБТ, в том числе мем с однополыми медведями.

8 января стало известно, что в России вырезали сцены с употреблением наркотиков в фильме «Анора». Минимум в четырех сценах убрали эпизоды, как персонаж Эйдельштейна курит наркотические вещества через специальное приспособление.

23 декабря сообщалось, что телеканал «Победа» убрал из первой части дилогии «Брат» реплику Данилы Багрова (Сергей Бодров): «Не брат ты мне, гнида черножопая». Из второго фильма вырезали фразу персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!». Также цензуре подверглись упоминание «бендеровцев» и сцены с проституткой Мэрилин.

Ранее сообщалось, что изнуренных голодом поросят украли со скандальной выставки в Копенгагене.