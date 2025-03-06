Изнуренных голодом поросят украли со скандальной выставки в Копенгагене

В Дании украли поросят, которых морили голодом на скандальной выставке

Художник Марко Эваристти сообщил о том, что трех поросят, которых он морил голодом, украли с выставки. Его слова передает CBS NEWS.

По словам Эваристти, спустя день после кражи он узнал, что в похищении животных участвовал его друг Каспар Стеффенсен.

«В субботу я вызвал полицию, чтобы сообщить о краже поросят, и из-за этого мне пришлось закрыть всю выставку. Я был очень разочарован, когда Каспар сказал мне, что причастен к краже», — посетовал художник.

Стеффенсен в свою очередь признался, что решил совершить преступление ради своей 10-летней дочери. Он тайно впустил активистов по защите животных, чтобы те украли поросят.

В организации De Glemte Danske Animals, причастной к похищению, заявили, что уже дали имена животным — их назвали Люсия, Симон и Бенджамин.

В начале марта стало известно, что Эваристти представил в Дании художественную инсталляцию «А теперь вам не все равно». В перформансе Эваристти были задействованы трое живых поросят, которым он не давал ни еды, ни воды. Таким образом, утверждал художник, он пытался привлечь внимание общественности к проблеме жестокости современного свиноводства в Дании.

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