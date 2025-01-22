Из российской версии фильма «Дурные деньги» исчезли однополые медведи

Из российской версии фильма «Дурные деньги» Крэйга Гиллеспи убрали минимум шесть сцен с упоминанием ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), в том числе мем с однополыми медведями. Об этом сообщает Telegram-канал «Комендант кинокрепости».

В оригинальном фильме есть эпизод, в котором показывают реакцию интернет-пользователей на стоимость акций компании GameStop — в кадре мелькает мем с надписью: «Gay bears» (в переводе — медведи-геи). Из отечественной версии его убрали.

Кроме того, изменениям подверглась любовная линия героинь Рири (Майхала Херролд) и Хармони (Талия Райдер) — убраны все сцены, где они целуются. Также в оригинале есть момент, как девушки играют в компании сокурсников в игру наподобие «Правда или действие», им выпадает задание простоять минуту с засунутой в трусы рукой у одного из участников. По сюжету Рири и Хармони выполняют задание и непринужденно при этом беседуют при этом. В измененной отечественной версии выглядит так, будто девушки просто разговаривают.

8 января стало известно, что в России вырезали сцены с употреблением наркотиков в фильме «Анора». Минимум в четырех сценах убрали эпизоды, как персонаж Эйдельштейна курит наркотические вещества через специальное приспособление.

Ранее стало известно, что Райан Гослинг может сыграть главную роль в новых «Звездных войнах».