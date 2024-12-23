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Телеканал «Победа» вырезал из фильма «Брат» фразу про гниду

По телевидению показали отцензурированные версии фильмов «Брат» и «Брат-2»
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Кинокомпания СТВ

Освещающие ситуацию на СВО блогеры обратили внимание на то, что по телевидению показали отцензурированные версии фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

22 декабря кабельный телеканал «Победа», который был создан к 75-летию победы во Второй мировой войне и входит в основной пакет каналов «Триколор», убрал из первой части дилогии реплику Данилы Багрова (Сергей Бодров): «Не брат ты мне, гнида черножопая». Из второго фильма убрали фразу персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!»

Кроме того, из «Брата-2» было вырезано упоминание «бендеровцев», подвергнуты редактуре сцены с проституткой Мэрилин.

Известно, что фразу про гниду в России подвергают цензуре с 2011 года — именно тогда на форумах стали появляться сообщения о том, что картину транслируют без этой реплики.

Осенью в Екатеринбурге определились с местом для памятника Алексею Балабанову.

Ранее вокруг фильма «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли разгорелся новый скандал.

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