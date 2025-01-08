Стало известно о вырезанных сценах из российской версии «Аноры»

В России обрезали сцены с употреблением наркотиков в фильме «Анора»

Российские прокатчики убрали сцены с употреблением наркотиков в фильме «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Комендант кинокрепости».

Минимум в четырех сценах обрезали то, как персонаж Эйдельштейна курит наркотические вещества через специальное приспособление. Цензуре подверглось только само устройство, а оригинальная аудиодорожка и оставшееся изображение не были изменены.

«За 10 лет мы привыкли к запикиванию мата, блюру сигарет и наркотиков и переозвучиванию запрещенных тем. Но не к извращенным вторжениям в изображение зарубежного фильма!» — возмущенно заявляет канал.

23 декабря сообщалось, что телеканал «Победа» убрал из первой части дилогии «Брат» реплику Данилы Багрова (Сергей Бодров): «Не брат ты мне, гнида черножопая». Из второго фильма вырезали фразу персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!». Также цензуре подверглись упоминание «бендеровцев» и сцены с проституткой Мэрилин.

Ранее сообщалось, что Халка Хогана освистали за расистские высказывания 10-летней давности.