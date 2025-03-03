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Фильм «Анора» удостоился «Оскара»

«Анора» с Борисовым и Эйдельштейном получила «Оскар» как лучший фильм

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший фильм». Трансляция церемонии ведется на телеканале ABC.

В этой номинации за награду боролись десять фильмов, среди которых «Бруталист» Брэди Корбета, «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» Эдварда Бергера, «Дюна: Часть вторая» Дэни Вильнева, «Эмилия Перес» Жака Одиара, а также «Я все еще здесь», «Мальчишки из «Никеля», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа проходит в эти минуты. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Накануне редакция «Газеты.Ru» провела спиритический сеанс и узнала, получит ли Юра Борисов «Оскар».

Ранее Роберт Дауни — младший на премии «Оскар» высоко оценил талант Юры Борисова.

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