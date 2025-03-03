Роберт Дауни — младший на премии «Оскар» высоко оценил талант Юры Борисова

Актер Роберт Дауни — младший лично приветствовал российского актера Юру Борисова в ходе своей речи на премии «Оскар». Трансляция мероприятия идет на телеканале ABC.

Дауни отметил его выдающуюся игру в фильме «Анора», где Борисов исполнил роль добродушного гангстера.

«Вы видели, как он блестяще справился с ролью в «Аноре»? Это по-настоящему впечатляет! Добро пожаловать в большую лигу — ты именно там, где должен быть», — заявил Дауни-младший, подчеркнув, что молодого актера ждет яркое будущее в киноиндустрии.

Отметим, что Борисову не удалось завоевать статуэтку. «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа проходит в эти минуты. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Накануне редакция «Газеты.Ru» провела спиритический сеанс и узнала, получит ли Юра Борисов «Оскар».

Ранее Милонов высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар».