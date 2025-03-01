Конец СВО, последние дни Зеленского и «Оскар» для Юры: что предсказал Нострадамус

А еще ипотека подешевеет, Третьей мировой не будет, не все зарубежные фирмы вернутся в Россию, а удаленку отменят. Об этом корреспондентам и редакторам «Газеты.Ru» рассказал «дух Нострадамуса»! Правда, он оказался призраком какого-то «Шмелева», и как опасается главред нашего издания, отнюдь не писателя, а алкоголика из Мытищ. Но обо всем по порядку.

1 марта 1555 года знаменитый предсказатель опубликовал свою книгу пророчеств. Дата круглая, поэтому на летучке мы стали придумывать, как бы отметить. Идея вызвать дух Нострадамуса пришла совершенно случайно и сначала была просто шуткой. Но внезапно многие прониклись, и мы договорились устроить настоящий спиритический сеанс.

Найти в большой редакции шесть девушек, готовых поучаствовать в научном (или, скорее, в псевдонаучном) эксперименте, — задача элементарная. Кто ж откажется от такого развлечения! Но для меня сюрпризом стало то, что модератором общения с духами стала глава отдела науки — да-да, и такое бывает. Именно она нарисовала на листе бумаги круг с буквами, два ряда цифр и варианты ответов «да» и «нет». Кстати, блюдце со стрелочкой у нас было сувенирное — присланное одним уважаемым техническим вузом. Надеемся, там никогда не узнают, как мы использовали их подарок.

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Признаться, у меня это был первый опыт. Многие коллеги устраивали спиритические сеансы в детстве в формате игры, но у меня в семье так не развлекались. Хотя позже мама призналась, что сама она пробовала вызвать дух Пушкина — и поэт даже явился. Правда, что именно он сказал, уже никто и не вспомнит.

Сеанс проходит так: все участники кладут на блюдце по два пальца каждой руки, держа локти на весу. Зажигаются свечи, модератор призывает дух того, с кем мы хотим пообщаться, и блюдце начинает двигаться, отвечая на вопросы.

Я была уверена, что мы посидим минут десять над неподвижной тарелочкой и дальше работать пойдем. Ну нет настроения у Нострадамуса с нами общаться, что ж.

Но блюдце задвигалось. Это очень странное ощущение: начинаешь подозревать всех в том, что они толкают тарелочку, но уж больно ловко она перемещается по ватману. Как будто те, кто управляет, заранее договорились об ответах. За себя могу сказать: я была честна и ничего не подтасовывала! Остальные клянутся, что тоже ничего не толкали. Приходится верить на слово, иначе что же это за команда.

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Подготовились мы плохо, не придумав заранее вопросы Нострадамусу. Действовали по наитию: интересовались, изменится ли у нас график работы (да); будет ли Третья мировая война (нет); начнутся ли боевые столкновения между США и Китаем (да).

В процессе мы сообразили, что эти факты в краткосрочной перспективе проверить трудно. Нужно спрашивать о том, что произойдет в ближайшее время. Поэтому мы обратились к культурной тематике и выяснили, что Юра Борисов получит «Оскар». В этом году, я специально уточнила. Так что ждем, совсем немного осталось!

Разумеется, мы не могли не спросить, когда закончится СВО. Дважды — для верности. Блюдце оба раза заявило, что речь идет о четырех-пяти месяцах. А вот президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось управлять страной всего 16 дней — если мы правильно подсчитали, этот срок подойдет 8 марта.

Дальше вопросы посыпались один за другим: вернутся ли зарубежные бренды в Россию? Не все. А конкретно Visa и MasterCard? Непременно. А ставки по ипотеке снизятся? Да, но не в ближайшие два года.

Где-то на этом моменте мы почему-то засомневались в нашем собеседнике. Блюдце начало беспорядочно метаться по полю, показывая что-то бессвязное. И мы решили заново уточнить, кто с нами общается. Тарелка задвигалась.

«Шмелев», — ответил дух. «Какой еще Шмелев?» — «Айван». Мы впали в ступор, но ненадолго, вспомнив, что русский писатель Иван Сергеевич Шмелев, православный мыслитель, дважды номинировавшийся на Нобелевскую премию, эмигрировал во Францию и умер там.

«Совсем язык растерял, — решили мы, — представляется Айваном вместо Ивана, ну куда это годится!»

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На всякий случай мы уточнили, кто еще с нами в комнате — точнее, в кабинете главного редактора. Явилась какая-то Янка, рассказала, что ее убили (понятное дело, мы предположили, что речь о Дягилевой). А всего их там было 11 человек — ну в смысле духов. Оглашать весь список мы не стали.

Шмелевым мы были разочарованы. Одно дело Нострадамус, знаменитый предсказатель, и совсем другое — писатель, который явился без спросу! Да еще и писатель ли? Главред предположила, что это вообще может быть какой-нибудь алкоголик из Мытищ, случайно заглянувший на огонек.

Общаться со Шмелевым мы не стали и попрощались. Но напоследок положили руки на блюдце заново — чтобы сделать фото. И тут тарелочка снова задвигалась, сложив слова: «Я зол». А потом остановилась — уже окончательно.

— Отлично, — прокомментировала главный редактор. — Вы сейчас уйдете, а у меня тут останется призрак какого-то Шмелева. Еще и в скверном расположении духа!

Ну мы и ушли. А Шмелев то ли остался, то ли нет — как тут понять-то? Правда, в общих рабочих документах начали появляться таинственные фразы, которые туда никто не вписывал, — вроде напоминания о 300-летии Дома Романовых, случившемся в 1913 году. Казалось бы, при чем тут идеологический противник большевиков?.. Но это, кажется, уже совсем другая история.