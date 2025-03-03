Юра Борисов остался без «Оскара»

Российский актер Юра Борисов не получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Трансляция мероприятия идет на телеканале ABC.
Статуэтки удостоился Киран Калкин за роль в фильме «Реальная боль».
Накануне Юра Борисов заявил, что в случае победы подарит статуэтку «Оскар» маме.
97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа началась 2 марта. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Накануне редакция «Газеты.Ru» провела спиритический сеанс и узнала, получит ли Юра Борисов «Оскар».
Ранее Харрисон Форд отказался вести премию «Оскар».