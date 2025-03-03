Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юра Борисов остался без «Оскара»

Юра Борисов не получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
close
Mario Anzuoni/Reuters

Российский актер Юра Борисов не получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Трансляция мероприятия идет на телеканале ABC.

Статуэтки удостоился Киран Калкин за роль в фильме «Реальная боль».

Накануне Юра Борисов заявил, что в случае победы подарит статуэтку «Оскар» маме.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа началась 2 марта. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Накануне редакция «Газеты.Ru» провела спиритический сеанс и узнала, получит ли Юра Борисов «Оскар».

Ранее Харрисон Форд отказался вести премию «Оскар».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами