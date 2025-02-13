Олег Меньшиков отреагировал на новость о раке: «Сплетник гордый, как овца»

Актер Меньшиков опубликовал видео со стихом о сплетнике после новостей о раке

Народный артист России Олег Меньшиков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, в котором прочитал стихотворение Омара Хайяма.

Меньшиков назвал произведение персидского поэта «насущно метким», поскольку недавно в СМИ появилась информация, якобы у него диагностировали рак. Telegram-канал Mash утверждал, что артист проходит специальную терапию из-за онкологического заболевания.

Лирическое произведение Хайяма, которое прочитал Меньшиков, начинается со слов: «Урод над красотой смеется; Тупой — над гением творца». В стихотворении длиной в шесть строк также есть такая фраза: «Продавший мило улыбнется; А сплетник гордый, как овца».

11 февраля СМИ сообщали, что якобы актер Сергей Белоголовцев прикован к кровати после перенесенного в августе 2024 года инсульта. Утверждалось, что у артиста парализованы левая рука и нога, из-за чего он вынужден передвигаться на инвалидной коляске или с помощью близких. Позднее сын актера Александр опроверг эту информацию. Он заявил, что родитель чувствует себя отлично.

Ранее сын Поргиной рассказал о самочувствии актрисы после госпитализации.