У Олега Меньшикова обнаружили рак

У актера Олега Меньшикова обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как стало известно каналу, сейчас артист проходит спецтерапию.

О возможном серьезном заболевании у актера сначала сообщали светские обозреватели. Они обратили внимание на то, как Меньшиков резко похудел и облысел. Недавно он появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей его худобу.

Позже агент артиста в комментарии РИА Новости опровергла сообщения о том, что у него диагностировали онкологию, отметив, что он чувствует себя прекрасно.

Накануне Telegram-канал сообщил, что актер Сергей Белоголовцев прикован к кровати после перенесенного в августе 2024 года инсульта. Уточнялось, что у него парализованы левая рука и нога, поэтому передвигается артист на инвалидной коляске или с помощью родственников. Представитель актера сообщил, что он пропустит ближайшие спектакли.

Однако в тот же день сын артиста Александр заявил, что его отец чувствует себя отлично.

Ранее актриса Васильева рассказала о своем здоровье на фоне слухов об экстренной медицинской помощи.