Сын Поргиной рассказал о самочувствии актрисы после госпитализации

Сын Людмилы Поргиной Андрей сообщил в беседе с Aif.ru, что артистка хорошо себя чувствует.

Андрей уверил, что с его матерью все нормально. Как объяснил сын артистки, знаменитость проходила плановое обследование. Он предположил, что на фоне него могли появиться слухи о госпитализации и ухудшении здоровья в интернете.

«Так с ней все хорошо. Она просто в обычном порядке регулярно проходит обследование. Никаких критических моментов со здоровьем нет», — поделился сын актрисы.

13 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что Поргина была экстренно госпитализирована из-за серьезных проблем с легкими.

По утверждению издания, Поргина обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость. 76-летнюю актрису госпитализировали в пульмонологическое отделение московской больницы. Там у артистки якобы выявили хрипы при дыхании. Как отмечал SHOT, знаменитость пробыла в больнице около недели.

Людмила Поргина начала карьеру во МХАТе СССР им. Горького в 1990 году. В 1991-м она перешла в Московский театр им. Ленинского комсомола, где проработала до 2010 года.

Ранее агент Олега Меньшикова рассказала о самочувствии актера на фоне слухов о раке.