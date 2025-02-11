Сергей Белоголовцев прикован к кровати после инфаркта мозга

Актер Сергей Белоголовцев прикован к кровати после перенесенного в августе 2024 года инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации Telegram-канала, звезда шоу «33 квадратных метра» жалуется на слабость и «непослушность» тела. У него парализованы левые рука и нога, поэтому передвигается артист на инвалидной коляске или с помощью родственников.

Представитель Белоголовцева рассказал Mash, что актер отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем — в том числе, запланированные на 14 февраля. При этом сам артист заявил каналу, что чувствует себя хорошо и работает над телепередачей.

12 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве. 11 декабря актера госпитализировали с острым флегмонозным аппендицитом. Ему провели лапароскопию. Операция длилась 30 минут.

Сергей Белоголовцев известен по роли Сергея Звездунова в юмористической передаче «33 квадратных метра». Он также играл в проектах «Ералаш», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Духless», «Корпоратив», «Воронины».

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты отменили в Томске по желанию директора площадки.