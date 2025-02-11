Стало известно о состоянии пережившего инсульт Белоголовцева

Сын Сергея Белоголовцева Александр заверил, что актер чувствует себя хорошо

Актер Сергей Белоголовцев в данный момент чувствует себя отлично, заверил его сын Александр. В беседе с 360.ru призвал не волноваться за него.

«Прекрасно себя чувствует, не переживайте», — заявил сын актера, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы.

Что касается сообщений об отмене участия Белоголовцева в спектаклях из-за болезни, то эту информацию Александр не уточнил.

Напомним, сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что актер Сергей Белоголовцев прикован к кровати после перенесенного в августе 2024 года инсульта. Уточнялось, что у него парализованы левая рука и нога, поэтому передвигается артист на инвалидной коляске или с помощью родственников. Представитель актера сообщил, что он пропустит ближайшие спектакли.

Ранее актриса Васильева рассказала о своем здоровье на фоне слухов об экстренной медицинской помощи.