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В Москве началось прощание с народным артистом СССР Стриженовым

Прощание с Олегом Стриженовым началось в храме Святителя Николая на Трех Горах
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Евгений Мессман/ТАСС

В храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве началось прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом церемонии сын артиста Александр Стриженов рассказал, что артист умер после продолжительной болезни. По его словам, семья не раскрывала подробности смерти, «поскольку это личная история».

Президент России Владимир Путин прислал к церемонии прощания венок. Он украшен лентой в цветах российского триколора.

Стриженов скончался на 96-м году жизни 10 февраля. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт». К юбилею Олега Стриженова в 2024 году «Газета.Ru» рассказывала о его самых ярких киноработах.

Ранее известный каскадер Александр Уваров попал в реанимацию после съемок в Токсово.

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