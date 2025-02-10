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Известный каскадер пробил череп во время съемок

В Токсово каскадер Уваров попал в реанимацию после неудачного выполнения трюка
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Александр Уваров/VK

Известный каскадер Александр Уваров попал в реанимацию после съемок в Токсово. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Помощь врачей 50-летнему мужчине понадобилась после неудачного выполнения трюка — предварительно, во время съемок на озере Хепоярви он сорвался с судна на воздушной подушке и ударился об лед. Утверждается, что у актера пробит череп, он находится в тяжелом состоянии.

Кроме открытой черепно-мозговой травмы, у Уварова диагностировали ушиб головного мозга и перелом лицевых костей.

Александр Уваров ставил трюки для «Бандитского Петербурга», «Улицы разбитых фонарей» и десятка других кинокартин.

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