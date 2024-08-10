От подпольщика до робота: лучшие роли Олега Стриженова

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Из-за военной службы отца семья часто переезжала: Стриженовы жили в Тифлисе, Харькове и Ленинграде, а в 1935 году перебрались в Москву.

Когда началась Великая Отечественная война, отец и старшие братья Стриженова ушли на фронт, а Олег пошел работать. После войны Олег Стриженов пошел по пути старшего брата Глеба, который начал актерскую карьеру еще в 30-х годах. В 1948 году Олег поступил в театральное училище им. Б.В. Щукина.

«Я шел в театральное училище совершенно сознательно с единственной целью — стать артистом. Притом с уверенностью, что со временем буду известным. Я фанатично любил театр. Не было ни одного спектакля на московской сцене, которого бы я не видел в те времена», — писал потом Стриженов в своей книге «Исповедь».

Во время учебы в «Щуке» он принимал активное участие в студенческих постановках — играл в «Ромео и Джульетте», «Укрощении строптивой» и «Борисе Годунове». В это же время он начал сниматься в кино: в 1951 году Стриженов появился в эпизоде картины Владимира Петрова «Спортивная честь», а в 1955 получил первую главную роль — студента-революционера Артура Бертона в экранизации романа Этель Войнич «Овод». Спустя год Стриженов сыграл главную роль в экранизации повести Бориса Лавренева «Сорок первый».

Всего в фильмографии Стриженова 35 картин, он носит звание народного артиста СССР, является членом Союза кинематографистов РФ и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Артист трижды был женат. Со своей первой женой — актрисой Марианной Грызуновой-Бебутовой — он познакомился на съемках «Овода» и прожил вместе десять лет. Второй женой Стриженова была актриса МХАТа Любовь Лифенцова, брак с которой продлился пять лет. В третий раз артист женился в 1976 году: его избранницей стала актриса Лионелла Скирда, с которой он познакомился еще в 1955-м на съемках картины «Мексиканец». Последние 20 лет актер не снимается в кино и практически не появляется на публике, а все свободное время посвящает своему хобби — живописи.

К юбилею Олега Стриженова «Газета.Ru» рассказывает о его самых ярких киноработах.