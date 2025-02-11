Стало известно, где похоронят народного артиста СССР Стриженова

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в среду, 12 февраля. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Захоронение — на Троекуровском кладбище», — говорится в публикации.

До этого в пресс-службе Союза кинематографистов России назвали место отпевания Стриженова. Оно пройдет 12 февраля в Храме Святителя Николая на Трех Горах в 12:30.

Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 10 февраля на 96-м году жизни. Об этом рассказала 86-летняя вдова артиста Лионелла Стриженова.

За несколько дней до трагедии СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга. Источник ТАСС тогда опроверг диагноз, но подтвердил госпитализацию.

Олег Стриженов известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт». К юбилею Олега Стриженова в 2024 году «Газета.Ru» рассказывала о его самых ярких киноработах.

Ранее известный каскадер Александр Уваров попал в реанимацию после съемок в Токсово.